Wat denken de Lierse-fans over de eventuele komst van Peter Maes: "Een harde hand is nu niet slechte" en "Dat kan wel eens botsen"

Eric Van Meir is vertrokken en dus gaat Lierse SK op zoek naar een nieuwe T1. De Pallieters zetten hoog in en willen Peter Maes naar het Lisp halen. Een goede keuze volgens de fans of niet?

"Hoewel tegen de trainerswissel ben (lees er HIER meer over), is Maes de best geplaatste zijn om het roer over te nemen", vindt Gunter Paepen van SC Remember Lierse. "Maes staat bekend omwille van zijn tactische keuzes. En het is een figuur op zich."

Om Maes naar Lierse te halen, zullen er garanties moeten komen

"Een harde hand is nu misschien niet slecht", vindt Erik Clemens van SC Lisp 1. "Maes bewees in het verleden al een en ander. Maar om hem naar Lierse te halen, zullen er garanties moeten komen. Maes is nu eenmaal een coach voor eerste klasse."

"De vraag is ook in welke mate hij met de jongeren zal willen werken", plaatst Paepen een kanttekening bij zijn eventuele komst. "Bij Lierse lopen net als bij Genk veel jongeren. Wat dat betreft zal hij misschien botsen met Maged Samy. Van Meir was wat da betreft gematigder, Maes is daar extreem in. Maar de grootste bezorgdheid is: in welke mate blijft deze sterk groep samen?"