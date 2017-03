Genk maakt zich op voor mogelijke topaffiche in de kwartfinales: "Het dringt stilaan door wat we realiseren"

Foto: © photonews

KRC Genk schreef donderdag geschiedenis door zich te kwalificeren voor de laatste acht in de Europa League. De kwalificatie kwam met dank aan de 2-5-overwinning van vorige week in de Gentse Ghelamco Arena nooit meer in gevaar.

"We begonnen goed aan de eerste helft met druk naar voren en een geweldige goal", analyseerde Genk-coach Albert Stuivenberg de partij. "Maar ook Gent bleef met de kwaliteiten die ze hebben dreigen. In de tweede helft sloop er vermoeidheid in mijn ploeg. Dat is met die 51 wedstrijden nier verwonderlijk."

Genk incasseerde nog de gelijkmaker van Louis Verstraete, maar daar bleef het bij. En dus mogen de Limburgers zich mogelijk klaarstomen voor een droomaffiche. "We schreven met deze kwartfinale opnieuw geschiedenis", ging Stuivenberg verder. "Het dringt stilaan door wat we realiseren. Dat merkte ik ook aan de ontlading. We willen nog ver geraken in Europa."

Ik vond de tweede helft een ideaal moment om Siebe centraal een kans te geven

Tot slot kwam de Nederlandse T1 nog kort terug op de blessure van Alejandro Pozuelo. "Pozo was enkele dagen ziek. Starten lukte wel, maar ik zag dat hij wat kracht tekort kwam in deze match. Ik vond de tweede helft een ideaal moment om Siebe (Schrijvers, red.) centraal een kans te geven."