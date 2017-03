Invaller Essevee scoort voor het eerst: "Mijn tijd komt nog wel"

Foto: © photonews

De kop is eraf bij Robert Mühren. In Eupen viel hij in en kon hij zijn eerste in loondienst van Zulte Waregem scoren. En nochtans had hij het toch niet altijd onder de markt.

“Ik had wel meteen een lekker gevoel bij mijn invalbeurt. En toen was het wachten op het doelpunt. Eerst trof ik de paal, daarna stond de keeper in mijn weg. Maar goed: derde keer is scheepsrecht”, aldus Robert Mühren na de wedstrijd.

“Natuurlijk ben ik er erg blij mee. Dit is goed voor mijn vertrouwen. Maar het was ook vooral belangrijk voor het volledige team dat we deze wedstrijd in Eupen tot een goed einde zouden brengen.”

Voor Mühren was de invalbeurt aardig meegenomen na enkele weken waarin hij wat minder tot spelen kwam: “Ik kreeg erg snel enkele basisplaatsen. Tegen Anderlecht verliep dat wat minder en werd ik snel gewisseld.”