Eerlijke Lukaku geeft uitleg over zijn beslissing: "Suarez, Lewandowski, Benzema, Cavani, dat zijn de mannen naar wie ik kijk, niet Harry Kane"

Foto: © photonews

Romelu Lukaku is geen man die zijn verantwoordelijkheden uit de weg gaat. Deze week liet hij Everton weten dat hij niet zal bijtekenen, maar gisteren gaf hij daar ook meer uitleg over. En je kan enkel respect hebben voor de ambitie die de 23-jarige Rode Duivel uitstraalt.

Lukaku denkt niet aan geld, maar aan zelf geschiedenis worden. "Everton heeft als voetbalclub een rijk verleden, daar zijn we het toch over eens", aldus Lukaku. "Maar de toekomst moet ook geschreven worden. Hier praten ze nog altijd over de teams uit de jaren 80. En als we eerlijk zijn, hun prestaties waren ook straf. Maar wij, als spelers, zouden graag willen dat ze over ons praten. Niet meer over hen", zegt hij in HLN.

Lukaku zijn ambitie is te groot voor Everton, dat te traag groeit. "Met alle respect, maar je wil niet enkel herinnerd worden omdat je veel doelpunten hebt gescoord. Je wil de geschiedenis ingaan als een speler die de club prijzen heeft bezorgd. Dat is wat de fans ook willen. Dus in plaats van in het verleden te leven, moet je vooruit."

Ik ben één van de beste spitsen van de Premier League. Kan ik één van de beste ter wereld worden? Jazeker, jazeker

Lukaku wil in het rijtje der grootsten geplaatst worden. "Luis Suarez, Lewandowski, Benzema, Cavani, dat zijn de mannen naar wie ik kijk om van bij te leren - niet Harry Kane. Ik let in bepaalde fases op wat ze doen en dan denk ik bij mezelf: interessant. Hoe dicht ik hen benader. Wel, ik denk dat ik er dicht bij ben. Ik ben één van de beste spitsen van de Premier League. Kan ik één van de beste ter wereld worden? Jazeker, jazeker, maar daarvoor heb je wel een platform nodig om je te kunnen tonen. Dan praten we over de Champions League."