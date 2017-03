Van zware blessure naar het beste middenveld van België: "Sommigen komen niet op hetzelfde niveau terug"

Foto: © photonews

Ruslan Malinovskyi is één van de revelaties bij Racing Genk de laatste weken. De Oekraïense middenvelder scoort aan de lopende band en is een sterke pion in het oerdegelijke centrale trio van de Limburgers. En dat allemaal na die zware knieblessure.

Hij scheurde de kruisband van zijn linkerknie, nota bene zijn beste been, af en stond lang aan de kant. "Deze blessure,... ik ken spelers die niet op hetzelfde niveau terugkomen, dus werkte ik héél hard, hier en in Antwerpen. Ik bleef mezelf pushen, zonder op te houden."

"Ik blijf er ook aan werken, want er zijn veel voorbeelden van jongens die terugkomen, een paar wedstrijden spelen en dan hervallen. Ik doe voor elke training een extra voorbereiding en achteraf stretch ik ook langer", aldus de middenvelder van Genk.

Het klikte altijd al goed met Pozo -Ruslan Malinovskyi

Met Sander Berge en Alejandro Pozuelo vormt hij nu een middenveld waar heel België jaloers op is. "Het klikt goed, ik heb altijd al graag met Pozo gespeeld, ook voor mijn blessure. Nu hebben we nog meer opties, ook met die drie aanvallers voor ons."

"We spelen ook slimmer sinds Nieuwjaar. Als je kijkt naar het eerste deel van het seizoen, probeerden we teveel nog dat extra doelpuntje te scoren en kregen we er zo af en toe nog eentje tegen. Nu is dat al minder."