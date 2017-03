Transfergeruchten rond Lukaku en Mertens laaien op, marktwaarde schiet de hoogte in

Romelu Lukaku en Dries Mertens scoren dit seizoen aan de lopende band, zij hebben allebei nu al hun persoonlijk record verbroken. Daardoor schiet hun marktwaarde vanzelfsprekend omhoog, en dat kan van belang zijn want ook de transfergeruchten blijven toenemen.

Lukaku

Lukaku zit dit seizoen aan 19 competitiedoelpunten, nu al een persoonlijk record en er staan nog 10 wedstrijden op het programma in de Premier League. Hij kan de eerste Belgische topschutter in Engeland worden, maar momenteel deelt hij de leidersplaats in de topschuttersstand met de winnaar van vorig jaar, Harry Kane (Tottenham).

Lukaku dropte vorige week een bommetje door te melden dat hij (voorlopig) niet bijtekent bij Everton. De spits wekte al interesse van zowat alle Engelse topclubs, waaronder ex-club en persoonlijke favoriet Chelsea, en buitenlandse topclubs als Juventus, Atlético Madrid en PSG.

De marktwaarde van Lukaku is verdubbeld sinds Everton hem wegkocht bij Chelsea. We spreken hier over een geschatte waarde van €50 miljoen euro, maar een eventuele transfersom zal ongetwijfeld nog een pak hoger uitkomen.

Mertens

Met 19 goals in de Serie A en formidabel voetbal in zijn nieuwe positie als spits deed Mertens hoofden keren in heel Europa.

Als jonge speler werd Dries Mertens bij meerdere clubs afgewezen omdat hij fysiek niet voldeed, en kijk eens waar hij nu staat. Na een geleidelijke opkomst in Nederland is hij sterkhouder bij Napoli, dat hem kocht voor net geen 10 miljoen euro. Zijn overgang naar Italië was van goudwaarde: de waarde verdubbelde bijna meteen naar 20 miljoen euro. Zijn langdurig statuut als supersub knipte daar een stukje af, maar dit seizoen alleen ging het opnieuw met bijna 5 miljoen euro omhoog.

Het grote verschil met de waarde van Lukaku ligt grotendeels aan het verschil in leeftijd (Lukaku is 23, Mertens 29).