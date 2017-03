Mission Impossible voor Gent in Genk

Foto: © photonews

Vanavond staan Racing Genk en AA Gent lijnrecht tegenover elkaar in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League. Veel illusies maken de Gentenaars zich niet.

Toch was men bij Racing Genk op de hoede. "Ik weet zeker dat de spelers van Gent er nog in geloven. Ze zullen denken: 'als Genk er vijf bij ons kan maken, kunnen wij dat ook bij hen", aldus uitblinker Ruslan Malinovskyi op de voorafgaande persconferentie.

Ook Stuivenberg was die mening toegedaan. "Die nul procent kans, natuurlijk is dat een strategie." De oefenmeester van Racing Genk heeft overigens iedereen, behalve langdurig geblesseerden als Karelis en Bizot, ter beschikking.

Bij AA Gent is het andere koek, Hein Vanhaezebrouck liet zijn jongens naar eigen zeggen zo zwaar trainen als op oefenstage in Spanje. Uiteraard met het oog op play-off 1. Als dit zand in de ogen strooien was, ging het wel heel ver.

De oefenmeester gelooft niet meer in de kwalificatie en moest zelfs vier beloften oproepen om aan zeven bankzitters te geraken voor vanavond. Het wordt sowieso aartsmoeilijk voor Gent.

Verdien geld met jouw voetbalkennis!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang 80 euro gratis wedtegoed met een bonus tot 200%!

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.