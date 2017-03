Waarom 25 april een erg belangrijke dag is voor toekomst Belgisch voetbal

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

Voor de Belgian Red Flames wordt 25 april 2017 een eerste erg belangrijke dag in het jaar. Dan kennen ze namelijk hun tegenstanders met oog op het WK 2019 in Frankrijk. De loting kan daarbij meevallen of ernstig tegenvallen.

De Flames staan momenteel 14e op de Europese rankings en zitten daardoor stevig in pot 2. Dat gaat sowieso ook niet meer veranderen voor het nummer 25 op de FIFA-wereldranglijst.

Daardoor kunnen we in de voorrondes zeker niet tegen Nederland, Rusland, Schotland, Ijsland, Denemarken of Oostenrijk worden uitgeloot. Vanuit de lagere potten zouden we bovendien iedereen moeten aankunnen (al valt zeker in pot 4 Portugal te vermijden en zouden Oekraïne of Kazachstan lange verplaatsingen zijn).

Vanuit pot 1 kunnen we echter Engeland, Noorwegen, Duitsland, Spanje, Zweden, Zwitserland of Italië loten. Een drietal van die landen lijken erg moeilijk, nog een drietal landen vermijden we beter ook, terwijl het Italiaanse voetbal toch een beetje in verval lijkt. Dan maar hopen dat we hen loten? Op 25 april weten we veel meer.