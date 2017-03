Win snel tickets voor de Rode Duivels live

Foto: © photonews

België en Griekenland staan er momenteel het beste voor in de WK-kwalificatiegroep. De Rode Duivels willen graag hun voorsprong uitbreiden. En er zijn tickets te winnen om de wedstrijd live te zien.

En meer zelfs: in de Lotto Arena krijg je zomaar eventjes een dubbel programma. Eerst is er een competitiewedstrijd van FT Antwerpen tegen Gelko Hasselt in de competitie.

Daarna kan je op groot scherm naar de match tussen de Duivels en Griekenland kijken. Voorprogramma vanaf 18u30 met topfutsal tussen FT Antwerpen - Gelko Hasselt, vanaf 20.45 uur wedstrijd op groot scherm.