Winnaar is gekend op de Aphrodite Cup

Foto: © photonews

Cyprus Cup, Algarve Cup, Istrië Cup, ... verschillende toernooien de voorbije weken. Maar er is nóg een internationaal toernooi dat vorige week is begonnen. De winnaar is daar nu ook bekend.

Op de Aphrodite Cup streden zes clubs om de eindwinst. Malta, Letland en Cyprus zaten daarbij in de ene poule, terwijl er in de andere poule plaats was voor Litouwen, Bahrein en Estland.

Letland en Estland werden uiteindelijk de groepswinnaars, waardoor zij onderling de finale speelden. Dat werd een 0-0 gelijkspel, waarna de Letten via strafschoppen wonnen.

De strijd om de derde plek werd door Litouwen gewonnen van Malta (ook al na strafschoppen), Cyprus klopte Bahrein met 7-1 in de strijd om de vijfde plaats.