"Coacheswissels leverden niet veel op", maar klopt dat wel? De naakte cijfers

Glen De Boeck haalde in Het Nieuwsblad flink uit richting de manier waarop bestuurslui omgaan met hun trainers. "Zes clubs hebben dit seizoen hun trainer ontslagen. Slechts een daarvan, Lokeren, deed het daarna beter." Maar klopt die uitspraak wel? Factcheck.

Moeskroen

Moeskroen besloot op 5 december de samenwerking met Glen De Boeck stop te zetten. Een dag later stond ouwe getrouwe Mircea Rednic al op Le Canonnier. Maar veel beter bracht hij het er niet vanaf, maar uiteindelijk wist hij RMP wel nipt te redden.

De Boeck: 11 op 51 = 22%

Rednic: 13 op 39 = 33%

Lokeren

Roger Lambrecht had lang geduld met zijn vriend Georges Leekens, maar trop was te veel. Hij verving hem na elf matchen door ex-speler Runar Kristinsson en dat leverde wel op. Ze raakten uit de degradatiezone en er werd iets gebouwd.

Leekens: 8 op 33 = 24%

Kristinsson: 23 op 57 = 40%

Westerlo

Met de kern die Mathijssen voor handen heeft, kunnen we concluderen dat hij schitterend werk heeft afgeleverd. Zich redden op het hoogste niveau zat er echter niet in.

Peeters: 1 op 18 = 6%

Mathijssen: 22 op 72 = 31%

Waasland-Beveren

Tussen Vreven en Janevski nam assistent Bart Wilmssen de boel even over. Met een zege tegen Anderlecht deed hij het alvast niet slecht. Waasland-Beveren redde zich al bij al makkelijk, al rest de vraag of dat met Vreven ook niet gewoon was gelukt.

Vreven: 10 op 36 = 28%

Janevski: 17 op 51 = 33 %

Standard

Opmerkelijk: Jankovic en Ferrera haalden beiden geen play-off 1, ondanks of dankzij de trainerswissel tussen beide teams. Vooral KV Mechelen nam desondanks vooral een nieuw elan.

Ferrera: 6 op 15 = 40%

Jankovic: 33 op 75 = 44%

KV Mechelen

Jankovic: 8 op 15 = 53%

Ferrera: 40 op 75 = 53%

Racing Genk

Albert Stuivenberg zorgde voor een goed parcours van Genk in Europa, maar play-off 1 afdwingen zat er ook hier niet in. Slotsom: geen enkele coach heeft echt voor plots betere resultaten en een ommezwaai gezorgd - al kan dat bij sommigen op termijn nog wel gaan komen. Zeker Stuivenberg verdient nog het voordeel van de twijfel.

Maes: 25 op 57 = 44%

Stuivenberg: 23 op 33 = 70%