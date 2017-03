Zlatan doet gretig mee aan speculaties en... zou wel eens koningskoppel met Mertens kunnen gaan vormen

Tot hij een beslissing genomen heeft, zullen er speculaties blijven komen over Zlatan Ibrahimovic. Het moet nu ook gezegd dat zijn manager en hijzelf het spelletje ook wel gretig meespelen.

Mino Raiola had eerder al eens laten vallen dat Zlatan wel nog eens voor Napoli zou willen uitkomen. En de Zweed ontkende dat al niet toen hem erom gevraagd werd. "Waarom niet? Je weet maar nooit, het is mogelijk", antwoordde de superster. "Maar nu ben ik bij Manchester United en ik heb voor één jaar getekend. Ik wil vooral plezier hebben. Dat is in deze fase van mijn carrière het belangrijkste."

Of Zlatan straks een koningskoppel met Dries Mertens gaat vormen, is dus nog maar de vraag. Plezier kan de aanvaller immers ook hebben in LA, waar Galaxy hem een megacontract aanbiedt. En blijft Mertens zelf wel in Napels?