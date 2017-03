Bij Genk raken ze er niet uit: "Waarom niet Anderlecht? We doen het goed tegen Belgische teams"

Foto: © photonews

Racing Genk plaatste zich donderdagavond zoals verwacht voor de kwartfinales van de Europa League. Uiteraard werd meteen gevraagd wie de spelers graag zouden treffen. Wel, ze geraken er niet uit.

Jean-Paul Boëtius houdt het liever in het midden. "Een grote naam of een haalbare kaart? Doe maar een haalbare grote naam", grapte de Nederlander. "Als het Ajax zou zijn, zou het ook mooi zijn", aldus de ex-speler van Feyenoord.

Ik zou graag tegen Celta de Vigo spelen, om me nog eens te laten zien in Spanje -Mathew Ryan

"Elke tegenstander is mooi, Manchester United is mooi, Ajax is mooi. En Anderlecht? We doen het goed tegen Belgische ploegen", ging Boëtius verder. "Ik zou wel graag tegen Celta de Vigo spelen, om me nog eens in Spanje te laten zien", aldus Mathew Ryan, gehuurd van Valencia.

"Maar wie het ook is, in deze competitie kan alles. Credits voor Gent, want zij hebben met Tottenham een groot team gewipt, sloot Ryan af. "We gaan respect hebben voor elke tegenstander, maar zeker geen ontzag. We willen verder geschiedenis schrijven", hield Buffel het blauw-blauw