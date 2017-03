Dit is het Dream Team van speeldag 21 tot 30!

Nu de reguliere competitie erop zit, is het tijd voor het Dream Team van speeldag 21 tot en met 30. Amper twee teams hebben meer dan één speler in het elftal, Club Brugge en Racing Genk.

Doel

Tussen de palen dwong Hendrik Van Crombrugge mee de redding van Eupen af. De doelman keerde terug uit blessure en maakte zoveel indruk dat Roberto Marinez hem opnam in de ruime voorselectie voor de Rode Duivels.

Verdediging

In de defensie kiezen we voor vier man achterin, waarvan twee rechtsachters. Laurent Jans moet dus even tegen zijn voet naar de linkerkant. De back van Waasland-Beveren toonde opnieuw zijn klasse door met de Waaslanders het behoud te verzekeren.

Aan de overkant herleeft Timothy Castagne een revival doorgemaakt sinds de soms te strenge Peter Maes bij Genk vertrok. Centraal kiezen we voor Dorian Dessoleil en Dino Arslanagic. De eerste had een groot aandeel in het halen van play-off 1, Arslanagic realiseerde The Great Escape met Moeskroen.

Middenveld

Op het middenveld hebben we een drietal waar heel wat ploegen jaloers op zouden zijn. Hans Vanaken krikte zijn niveau na de winter een stuk op en werd steeds belangrijker voor Club Brugge. Tielemans maakten dan weer de ene wereldgoal na de andere.

Wat dan gezegd over Alejandro Pozuelo. Hij vormt samen met Malinovskyi en Berge misschien wel het sterkste middenveld van België op dit moment. Doodjammer dat ze dat in play-off 2 moeten laten zien.

Aanval

Voorin won Izquierdo de Gouden Schoen en bleef hij ook voor Club Brugge op een hoog niveau acteren. Jammer van alweer een nieuwe blessure. Mbaye Leye scoorde aan de lopende band voor Essevee en Yuya Kubo werd de revelatie bij Gent.