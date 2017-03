Dury in aanloop naar bekerfinale: "Normaal doen, want anders worden er toch vragen gesteld"

Zulte Waregem gaat op zaterdagavond tegen Oostende op zoek naar een bekerwinst én een Europees ticket. Maar speciaal doen in aanloop naar dat duel? Dat staat niet in het woordenboek van Francky Dury.

"We gaan normaal doen deze week in onze voorbereiding, want abnormaal doen heeft geen enkele zin en dan zijn er anderen die zich daar vragen bij stellen. Een afzondering? Neen, maar we komen vrijdag natuurlijk al trainen in Brussel en dan blijven we in de buurt. Dat is logisch", aldus Dury.

"Een bekerfinale is en blijft natuurlijk iets bijzonder speciaals. Beide teams spelen uit, er is een superbeleving en er staat Europees voetbal op het spel. Dat is erg interessant. Het is dus goed dat we met een overwinning daarnaartoe kunnen leven."

Dury kan wel niet rekenen op twee sterkhouders: "We verwachten Timothy Derijck terug tegen de eerste of tweede match van de play-offs. Davy? Dat zal langer duren,misschien tegen het midden van de absolute eindstrijd."