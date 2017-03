Brusselmans schuift (verrassende) Belg uit JPL naar voor: "Eén van de beste voetballers van ons land en we hopen met z'n allen dat Martinez hem binnenkort zal oproepen"

Foto: © Photonews

Herman Brusselmans zegt altijd wat hij denkt, en dat is nu niet anders. Ook over de selectie van de Rode Duivels heeft de auteur/voetbalanalist zo zijn mening. Als het van Brusselmans afhangt, dan moet bondscoach Roberto Martinez niemand minder dan Hannes Van Der Bruggen selecteren.

Brusselmans was onlangs te gast bij voetbalclub Drongen, waar de loting van de Kevin De Bruyne Cup plaats vond. Hij maakte er onder meer kennis met… Hannes Van Der Bruggen. “In een uurtje tijd ontleedden we het jeugdvoetbal zoals het nooit eerder ontleed was, en het applaus van het talrijk opgekomen publiek was overdonderend, en we kregen nog een fles wijn op de koop toe.”

“Het hoogtepunt van de avond was niettemin dat Hannes Van Der Bruggen m’n roman ‘Guggenheimer Koopt Een Neger’ uit z’n auto haalde, het boek door mij liet signeren, en zei dat hij een groot lezer annex bewonderaar is van m’n oeuvre. Het is toch fantastisch om te ontdekken dat er voetballers bestaan die af en toe een boek lezen?”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hannes Van Der Bruggen

“En ik die dacht dat de enige boeken die voetballers ooit ter hand nemen zijn: een kleurboek, een boek vol blote wijven, en een boek van vijfduizend bladzijden waaruit je een passende tattoo kan kiezen.”

Als het van Brusselmans afhangt, verdient Van Der Bruggen een selectie voor de Rode Duivels. “Kortom, drie hoeraatjes voor Hannes Van Der Bruggen, een van de beste voetballers van ons land, en we hopen met z’n allen dat coach Martinez hem binnenkort zal oproepen. Onze jongens kunnen wel wat intelligentie gebruiken.”