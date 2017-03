Boëtius vindt zijn draai bij Racing Genk: "Dit voelt lekker"

Foto: © photonews

Jean-Paul Boëtius had het donderdag naar zijn zin na de kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League. Het loopt steeds beter voor hem bij Genk.

"Dit voelt lekker, opnieuw kwartfinale Europa League", lachte Boëtius zijn tanden bloot. "Vorig jaar haalde ik het ook met Basel, maar met Genk voelt dit echt goed. Zeker na het mislopen van play-off 1 is dit goed."

Over twee wedstrijden is winnen met 6-3 zeker niet verkeerd -Jean-Paul Boëtius

"Het is natuurlijk wel zuur dat je geen play-off 1 haalt, maar dit is toch een pleister op de wonde." Tegen Gent liep het ook gisteren al snel goed. "Over was het nog niet, maar dankzij die eerste goal brachten we onszelf in een nog betere positie."

"Over twee wedstrijden is winnen met 6-3 zeker niet verkeerd." Boëtius was de uitblinker en zou ook in het team van de week van de Europa League verschijnen. "Het gaat beter en beter, mijn ploegmaats kennen me nu en ik begin hen ook beter aan te voelen."