Is dit grappige moment jou ook opgevallen tijdens Genk-Gent? (mét beelden!)

Foto: © Photonews

KRC Genk verzekerde zich donderdagavond - zoals verwacht - van een plaats in de kwartfinales van de Europa League. Nadat de heenwedstrijd in Gent op 2-5 was geëindigd, had de terugwedstrijd in de Luminus Arena niet veel meer om het lijf.

Na doelpunten van Timothy Castagne en Louis Verstraete eindigde de partij uiteindelijk in een 1-1-gelijkspel. De wedstrijd was geen seconde te vroeg afgelopen voor Kim Clijsters. De voormalige tennisster was aanwezig in Genk, maar had blijkbaar de nodige moeite om zich wakker te houden.

Die ene minuut blessuretijd was er zelfs bijna te veel aan voor de sympathieke Clijsters, die een ferme geeuw moest onderdrukken. Niet onlogisch, Kim. Bekijk de grappige beelden hieronder:

Hein Vanhaezebrouck had het voor aanvang van de match al zichtbaar moeilijk om wakker te blijven: