KV Kortrijk én Moeskroen reageren op aantijgingen: "Verklaringen door de media énige aanwijzing"

Foto: © photonews

KV Kortrijk-Moeskroen was een wedstrijd die na de laatste speeldag vlot over de tongen ging. Het was een dramatische pot van KV Kortrijk, waarbij niet iedereen voluit leek te gaan, vonden velen.

De politie startte intussen een onderzoek, bij beide clubs werd al gereageerd op de zaak. KVK-voorzitter Allijns gaf al aan dat elke speler die zich liet 'omkopen' ontslagen zou worden. De club kwam nu ook met een officiële mededeling.

"Gisteren, donderdag 16 maart, hebben de Voorzitter en de General Manager van de club, een gesprek gehad met twee leden van de cel ter bestrijding van corruptie binnen de sport. Dit gesprek was volkomen informeel en kadert in een mogelijk onderzoek m.b.t. de wedstrijd van zondag 12 maart laatstleden."

"Zij hebben enkel kunnen antwoorden dat zij net als de leden van de cel ter bestrijding van corruptie binnen de sport geen enkele informatie hebben over mogelijke fraude. Zij kunnen samen met de leden van de cel voor bestrijding van corruptie binnen de sport enkel vaststellen dat de enige aanwijzingen, de verklaringen in en door de media zijn."

"KV Kortrijk benadrukt dat het zich distantieert van elke mogelijke vorm van fraude en zal haar absolute medewerking verlenen mocht er concrete info dienaangaande beschikbaar zijn."

Bij KV Kortrijk geeft men dus aan dat de insinuaties vooral uit de media afkomstig zijn. Ook bij Moeskroen doen ze het verhaal af als larie en apekool. "Het is schandalig, nergens op gefundeerd", aldus Moeskroen-manager Yuri Selak bij La Dernière Heure. "Ze zullen hier niets vinden."