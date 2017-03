Dendoncker heeft er vertrouwen in: "We gaan tot het einde"

Anderlecht heeft zijn werk gehad om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Vooral in APOEL gingen de jongens van René Weiler door een vuur, maar thuis kwamen ze eigenlijk nooit in de problemen.

"Het doet deugd en is serieus verdiend", vond Leander Dendoncker. "Na tien minuten hadden we al twee of drie keer moeten scoren. Er ontbrak ons enkel wat efficiëntie, maar we speelden wel een dijk van een wedstrijd", zei hij zonder valse bescheidenheid.

Het was dan ook belangrijk om de heenmatch te vergeten, want daarin leek het alsof APOEL zijn voet naast die van Anderlecht kon zetten. "We zijn begonnen alsof we absoluut moesten winnen. We hebben nooit getwijfeld. En nu willen we tot het einde gaan."