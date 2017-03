Toch geen Genk-Anderlecht? Volg de Europa League-loting LIVE

Foto: © photonews

Met twee Belgische teams in de trommel voor de kwartfinales van de Europa League, kijken we uiteraard uit naar de loting! Volg het hier LIVE.

Dit nieuwsbericht wordt automatisch over 60 seconden vernieuwd.

Bij Racing Genk kwam men al een Belgisch team tegen, maar daar twijfelt men vooral tussen een haalbare kaart of een grote naam. Als het van ons afhangt, ontlopen we liefst een Belgische confrontatie, ook al zorgt dat voor zeker één Belgische ploeg in de halve finale. Ook Besiktas lijkt een minder ideale tegenstander voor beide teams.

De teams

Introducing your #UEL quarter-finalists!

Ajax

Anderlecht

Beşiktaş

Celta

Genk

Lyon

Man United

Schalke

👏👏👏 pic.twitter.com/wpA54ISPYg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2017

De Kwartfinales

-

-

-

-