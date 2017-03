Vanhaezebrouck bewierookt Gentse parel van 17: "Onze beste man, présence in de zestien en een voorbeeld voor héél de kleedkamer"

Foto: © photonews

AA Gent sleepte donderdag op de valreep een punt uit de brand bij KRC Genk in de overbodige EL-return. Afwerker met dienst was Louis Verstraete, die heel wat punten scoorde bij coach Hein Vanhaezebrouck.

De Gentse oefenmeester haalde de loftrompet boven voor de jongste doelpuntenmaker van dit seizoen in de Europa League. "Louis was misschien wel de beste speler van ons in het halfuur dat hij meedeed", bewierookte Vanhaezebrouck de 17-jarige centrale middenvelder.

"Na zijn inbreng ging ons niveau naar omhoog en kregen we meer présence in de zestien. Dat zorgde ervoor dat we verdiend gelijk maakten."

Louis deed het vorige week niet goed, een jonge voetballer kan op zo'n moment dan wel eens de draad kwijt zijn - Hein Vanhaezebrouck

Verstraete mocht in de heenmatch tegen Genk nog starten. Toen haalde Vanhaezebrouck hem na 45 minuten naar de kant. "Hij deed het toen niet goed. Een jonge voetballer kan op zo'n moment dan wel eens de draad kwijt zijn. Maar dat was bij hem absoluut niet het geval."

"Louis ging daar goed mee om. Ik heb hem dan ook als voorbeeld aangehaald in de kleedkamer. Je ziet maar hoe snel het kan gaan, zowel neerwaarts als opwaarts", besloot Vanhaezebrouck.