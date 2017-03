Primeur: Premier League-clubs mogen binnenkort nóg meer verdienen met shirtsponsors

Foto: Twitter

Manchester City wordt de allereerste club in Engeland die met een sponsor op de mouwen zal spelen. Tot nu toe stond daar altijd het logo van de Premier League, maar binnenkort wordt dat Zuid-Koreaanse bandenproducent Nexen Tire.

Vanaf het seizoen 2017-18 mogen clubs in de Premier League een sponsor op de mouwen van het wedstrijdshirt zetten. Manchester City is de eerste die hier gebruik van maakt, zij gaan in zee met Zuid-Koreaanse bandenproducent Nexen Tire. Het primeur werd bekendgemaakt op een voorstelling door onder anderen coach Pep Guardiola en spelers Ilkay Gündogan en Gabriel Jesus.

Geld op de stapel

In Engeland is geld nochtans geen enkel probleem. Met een omzet van 689 miljoen euro is Manchester City de vijfde rijkste club de wereld, en in de top 20 staan er nog zeven andere Engelse clubs.