Martinez begraaft strijdbijl met Nainggolan: "Hij verdiende het recht er terug bij te zijn"

De naam waar we het meest naar uitkeken in de selectie van Roberto Martinez was die van Radja Nainggolan. Om het een beetje theatraal te houden wachtte de bondscoach heel lang om zijn naam af te roepen. De strijdbijl tussen de twee lijkt dus begraven.

Nainggolan was - daar gaan we niet onnozel over doen - disciplinair uit de kern gelaten de vorige keren. Maar na zijn recente prestaties zou het op een afrekening geleken hebben, moest hij er niet bijgeweest zijn. "Sinds november laat Radja impressionante dingen zien. Hij verdiende het recht om hier te zijn", zei Martinez over de man die hij toch op de vingers moest tikken.

Maar heeft Martinez plaats op zijn middenveld nu Nainggolan zijn beste positie op het veld die achter de spitsen blijkt te zijn. "Dat is geen probleem", vindt Martinez. "Radja heeft laten zien dat hij ons daar heel veel kan bijbrengen. We hebben hem live gezien en hij was echt indrukwekkend. Of ik met hem sprak? Nee, dat niet."