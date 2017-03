Miraculeuze redding van Moeskroen krijgt dan toch nog een staartje: zitten spelersmakelaars achter 'sportieve omkoping'?

Foto: © photonews

Moeskroen wist zich vorig weekend in extremis te handhaven in de Jupiler Pro League. De Henegouwers pakten tijdens de laatste twee speeldagen een opmerkelijke zes op zes, en vooral de overwinning tegen KV Kortrijk deed heel wat stof opwaaien. De hele zaak krijgt nu een staartje.

Volgens de cel voetbalfraude van de federale politie hangt er een reukje aan de zege tegen Kortrijk, dat schrijft Het Nieuwsblad. Moeskroen maakte makkelijk de 0-1, terwijl de own goal van Kovacevic bij de 0-2 erg vreemd was.

Donderdag gingen agenten van de federale politie langs bij KV Kortrijk. Ze spraken met bestuursleden en spelers over de wedstrijd van zondag. De speurders gaan ervan uit dat het in het geval van Kortrijk-Moeskroen niet om gokfraude, maar wel om sportieve omkoping gaat.

Voetbalmakelaars

Zo geloven de speurders dat het contact tot stand is gekomen via een netwerk van voetbalmakelaars. Zij controleren verschillende spelers in verschillende clubs en kunnen de competitie op die manier beïnvloeden. Wordt vervolgd…