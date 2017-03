Nationale beloften slaan nieuwe weg in: dit is de selectie van Walem

Foto: © photonews

Naast Roberto Martinez, maakte ook Johan Walem zijn selectie voor de nakende interlandbreak bekend. De selectieheer van de nationale beloften moet aan een nieuwe kern beginnen te bouwen en doet dat met onderstaande spelers.

De nationale beloften snijden een nieuw hoofdstuk aan. Vanaf eind deze maand richten Johan Walem en zijn spelers de blik op het EK 2019. Op 27 maart nemen de U21 het in het stadion van OH Leuven op tegen Malta. Ook Turkije, Hongarije, Sweden en Cyprus zitten in de poule van de beloften.