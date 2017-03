Onderlinge duels van de top 6: Anderlecht presteerde het best, Zulte Waregem het slechtst

Binnen twee weken gaat play-off 1 van start, het hoogtepunt van het seizoen. We bekeken hoe de ploegen in de top 6 het deden tegen elkaar tijdens het reguliere seizoen, en goten het in een klassement.

Anderlecht eindigde het reguliere seizoen op de eerste plaats, kampioen Club Brugge volgt er net achter. Zulte Waregem en Oostende waren er al zeker bij, Gent en Charleroi wisten op de laatste speeldag nog een plaatsje in play-off 1 te verzekeren.

Deze ploegen kwamen elkaar vanzelfsprekend ook al tegen tijdens het reguliere seizoen. Hieronder ziet u de stand als we enkel rekening houden met die wedstrijden.

Klassement volgens de onderlinge resultaten van de top 6 dit seizoen:

Als Anderlecht zijn vorm in de topmatchen vasthoudt, zal er binnenkort paars-witte confetti afgevuurd worden. Zij pakten het meeste punten tegen de andere ploegen en scoorden met een grote voorsprong het meeste goals: 22 in 10 matchen. Club Brugge deed het ook zeer goed met een puntje minder, en heeft de beste verdediging met amper 5 tegengoals. Opvallend: Club Brugge pakte thuis 15 op 15, uit slechts 2 op 15. Bij Anderlecht was het mooi verdeeld met zowel thuis als uit 9 punten.

Oostende was het minst efficiënt voor doel. Zulte Waregem was de minste ploeg in de toppers, zij konden slechts 1 keer winnen en hebben het slechtste doelpuntensaldo.

Dit is de stand aan het begin van play-off 1: