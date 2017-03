Ons team van de speeldag in de Super League: Gent, Genk, OH Leuven en Heist zitten erin

Speeldag 21 in de Super League is voorbij, speeldag 22 komt er alweer snel aan. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de drie wedstrijden. En dat doen we zoals bij de mannen met een veldje.

Doelvrouw:

In doel posteerden we deze week opnieuw Lynn Senaeve. Ze verloor met Heist dan wel met 5-1 van Gent, maar was wel opnieuw belangrijk voor haar team om de score niet te ver te laten oplopen. Ook de keepster van OH Leuven deed haar duit meer dan in het zakje.

Verdedigsters:

Maar bij OH Leuven viel vooral de sterke organisatie van achteruit op. Zowel De Schrijver als Vanhamel hebben zo hun plekje in het team meer dan verdiend. Weinig andere verdedigsters vielen op, dus plaatsen we er Illiano bij - zij deed een hele flank.

Middenveld

Het middenveld dan, waar het moeilijk kiezen was, zeker gezien er maar twee wedstrijden waren door het forfait van Tienen. Mermans was een lichtpuntje bij Genk, Drumont had een sterke tweede helft tegen Genk, verder was het vooral de Buffalo's die vanop het middenveld de strijd wonnen van Heist.

Aanvalsters

Op de flanken kozen we voor een erg sterke Dhont in loondienst van Gent, terwijl we op rechts Steyvers plaatsten - ook zij liep heel wat meters en was een lichtpuntje bij Genk.

Het team ziet er dan als volgt uit: