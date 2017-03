Real Madrid of Chelsea? 'Lukaku lijkt vooral in gesprek met deze verrassende club'

Romelu Lukaku liet zijn club Everton dinsdag weten dat hij (voorlopig) niet gaat bijtekenen in Goodison Park. Zijn nieuwe club zou wel eens een verrassing kunnen worden voor vriend en vijand.

Chelsea leek de grootste kanshebber te zijn om Lukaku komende zomer binnen te halen, maar ook Real Madrid, Juventus en Manchester United zouden azen op de handtekening van Big Rom.

En die laatste zouden al een initiatief hebben genomen. In The Mirror stond alvast te lezen dat makelaar Raiola met The Mancunians was gaan praten op hotel.

Het zou duidelijk zijn voor de krant: de club uit Manchester wil er als eerste bij zijn om zo de andere gegadigden te snel af te zijn. Everton zou wel minstens 80 miljoen euro willen vangen voor zijn spits.