Het kan verkeren: Antwerp is na 13 jaar 'eindelijk' terug, deze 6 eersteklassers van toen gingen failliet of kenden een fusie

Foto: © photonews

Na dertien jaar is het Royal Antwerp FC eindelijk gelukt. De club met stamnummer 1 zit weer in onze hoogste klasse. 'Eindelijk' zou je denken, maar heel wat clubs uit het degradatiejaar 2004 kenden sindsdien net als de Great Old een woelig bestaan.

Antwerp eindigde in het seizoen 2003-2004, toen er nog geen sprake was van play-offs, op de achttiende en laatste plaats met 27 punten. Anderlecht kroonde zich tot kampioen met 78 stuks.

De hoogste divisie van ons vaderlandse voetbal zag er behoorlijk anders uit dan nu. Zes clubs werden getroffen door een fusie of faillissement en keerden al dan niet terug naar de huidige Jupiler Pro League:

R Exe. Moeskroen

KFC Germinal Beerschot Antwerp

ARA La Louvière

KSK Beveren

RAEC Bergen

Heusden-Zolder

Drie andere teams bleven wel in zijn oorspronkelijke vorm bestaan, maar zijn nu in de Proximus League actief: Lierse SK, Cercle Brugge en het vorige week nog gedegradeerde Westerlo.