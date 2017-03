De bondscoach is wild van - verrassende - Rode Duivel: "Hij maakt de rest beter"

Foto: © photonews

Thomas Foket speelt niet altijd bij AA Gent en is één van de drie spelers uit de Belgische die werd opgeroepen. Leander Dendoncker en Youri Tielemans, intussen al zekerheden, zijn de anderen. Roberto Martinez blijkt wild van hem.

Foket speelt goed, maar het is zijn vorige oproep die hem ook nu erbij heeft gehaald. "Foket is een speciaal geval", knikte Martinez. "Zijn type is er eentje dat andere spelers beter maakt. Ja, hij speelt niet altijd, maar bij zijn laatste oproep was hij indrukwekkend op training, beter dan bij zijn club."

En Martinez ziet hem perfect renderen in zijn systeem met drie centrale verdedigers en flankverdedigers... "Hij heeft nog een enorme progressiemarge. Maar het is iets zeldzaam dat een speler anderen rond hem beter maakt."