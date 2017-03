Ajax vreest rellen bij deze tegenstander, UEFA grijpt niet in

Foto: © photonews

Vrijdagmiddag wordt geloot voor de kwartfinales van de Europa League. Daarin zitten met Ajax en Besiktas een Nederlandse en Turkse ploeg, toch worden die niet gescheiden.

Teams kunnen wegens politieke redenen soms niet tegen elkaar uitkomen, dat is het geval bij Russische en Oekraïense clubs sinds de oorlog in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim door Rusland. Nu is er de stevige rel tussen Nederland en Turkije.

Toch zal de UEFA Besiktas en Ajax niet scheiden, de Europese voetbalbond ziet daar geen aanleiding toe, liet ze weten aan NOS. Wij hopen alvast dat die twee teams elkaar vermijden, het zou weleens erg lelijk kunnen aflopen. De loting voor de Europa League is hier live te volgen vanaf 13u. De Champions League-loting kan je HIER volgen vanaf 12u.