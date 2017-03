'Kompany belangrijkste slachtoffer van grote kuis bij Manchester City: 18 (!) spelers moeten mogelijk opkrassen'

Foto: © photonews

Vincent Kompany sukkelde de voorbije maanden van de ene in de andere blessure. Onze landgenoot speelde dit seizoen nog maar amper voor Manchester City en mogelijk is hij zelfs aan zijn laatste maanden bezig in het Etihad Stadium.

Volgens The Guardian is Pep Guardiola namelijk van plan om grote kuis te houden bij Manchester City. De uitschakeling in de Champions League en de teleurstellende derde plaats in de Premier League liggen zo zwaar op de maag van de Spaanse oefenmeester, dat hij zwaar wil ingrijpen.

7 einde contract

De toekomst van maar liefst 18 (!) spelers bij Manchester City hangt aan een zijden draadje. Zeven spelers die straks einde contract zijn, kregen nog geen nieuwe deal voorgeschoteld: Yaya Touré, Gaël Clichy, Pablo Zabaleta, Willy Caballero, Jesus Navas, Bacary Sagna en Tosin Adarabioyo.

5 uitgeleende spelers keren (wellicht) niet terug

Vijf spelers die dit seizoen werden uitgeleend, lijken niet meer in de plannen van Guardiola voor te komen: Joe Hart, Samir Nasri, Wilfried Bony, Jason Denayer en Eliaquim Mangala.

Ook Kompany en Agüero weg?

Tot slot is het volgens de krant niet zeker dat Sergio Agüero, Vincent Kompany, Fabian Delph, Fernando, Kelechi Iheanacho en Aleksandar Kolarov volgend jaar nog voor Manchester City zullen uitkomen. In totaal staan er dus vraagtekens achter de namen van maar liefst 18 spelers. Het is dan ook duidelijk: Manchester City zal er volgend seizoen héél anders uitzien.