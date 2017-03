Vrije trap in slotfase zorgt voor beslissing in OH Leuven - Heist

Foto: © Leo Stolck

In de Super League stond op vrijdagavond een duel op het programma. OH Leuven ontving daarin Heist. Na een prangende wedstrijd zat het venijn in de staart.

OH Leuven had dinsdag gewonnen tegen Genk en wilde verder gaan op dat elan met een thuismatch tegen Heist, terwijl de bezoeksters verloren in Gent en dus opnieuw wilden aanknopen met de overwinning.

Lange tijd werd er niet gescoord in Leuven, al had de thuisploeg wel een aantal kansjes en kon het zeker in de eerste helft op voorsprong zijn geklommen.

Beide teams kwamen wel eens piepen aan het vijandelijke doel, maar het leek toch een 0-0 gelijkspel te gaan worden. En toen kwam er nog een vrije trap voor de bezoeksters en tikte Suenens de bal tegen de touwen: meteen goed voor de drie punten.