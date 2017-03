KV Mechelen maakt heuglijk nieuws bekend: "We willen samen verderbouwen"

Yannick Ferrera en KV Mechelen gaan langer met elkaar door. De 36-jarige coach wordt voor zijn sterke prestaties met zijn team beloond en tekende zonet tot 2019. KV Mechelen was bijzonder tevreden over het werk dat hij verrichtte.

KV Mechelen miste op een haar play-off 1, maar toch was er een duidelijke lijn te zien en dat was wat het Mechelen-bestuur wou zien. "We hebben een mooi seizoen achter de rug, ondanks de nederlaag in Gent vorige zondag. We hebben samen veel mooie dingen gedaan dit seizoen", aldus Yannick Ferrera.

"KV Mechelen was er op een moeilijk moment van mijn carrière en heeft me hier onmiddellijk warm onthaald. We werken allemaal goed samen. We willen doorgaan en voortbouwen aan de toekomst. Daarom heb ik ook bijgetekend."

De fans zijn echt fantastisch geweest

En hij had nog een woordje voor zijn publiek. "Ik denk dat de supporters ook zien wat we hier proberen te doen. De fans zijn echt fantastisch geweest dit seizoen. Hopelijk mogen we ze de komende twee jaar nog veel mooie emoties geven.