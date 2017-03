'Zulte Waregem denkt al aan volgend seizoen en spreekt met Club Brugge over transfer'

Foto: © photonews

Zulte Waregem speelt komend weekend de bekerfinale en daarna wachten ook nog tien finales in play-off 1. Een druk schema voor de fusieploeg, maar achter de schermen wordt ook al werk gemaakt van volgend seizoen.

Zo zit Zulte Waregem binnenkort rond de tafel met Club Brugge om het over het dossier Sander Coopman (22) te hebben. Essevee huurt de aanvallende middenvelder momenteel van de Bruggelingen en Francky Dury zou Coopman maar wat graag langer in het Regenboogstadion houden.

Zulte Waregem en Club Brugge zullen bespreken of dat in de vorm van een nieuwe uitleenbeurt of een definitieve transfer zal zijn. Coopmaan voelt zich alvast goed bij Zulte Waregem. Als blijkt dat hij ook volgend seizoen op weinig speelkansen kan rekenen bij blauw-zwart, zou hij liever aan de Gaverbeek blijven voetballen.