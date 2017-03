Akpala werd in België al snel geconfronteerd met racisme: "Hij riep onophoudelijk: Hey monkey! Mon-key! naar me"

Foto: © photonews

Joseph Akpala is bij KV Oostende aan zijn tweede periode in België bezig. Tussen 2006 en 2012 voetbalde de Nigeriaan eerst voor Sporting Charleroi en vervolgens voor Club Brugge.

Toen Akpala nog niet zo lang in onze hoogste klasse voetbalde, werd hij geconfronteerd met racisme. "Ik speelde tegen een reus van een verdediger. hij riep onophoudelijk: Hey monkey! Mon-key! naar me", diept de aanvaller het verhaal op in Fan!. "Ik was pissed off, zeker toen we elkaar tegenkwamen in de spelerstunnel.

De coaches hebben toen serieus moeten bemiddelen. Jacky Mathijssen nam het voor me op en de speler in kwestie bood zijn excuses aan. in mijn voetbalboekjes had ik gelezen over racisme in het voetbal, maar dit was de eerste keer dat ik er echt mee in aanraking kwam. Je hoort toch wel wat op een veld, hoor."