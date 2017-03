Niet Tielemans, niet Teodorczyk... dit is momenteel de beste speler van Anderlecht: 10 miljoen is niet overdreven

Foto: © photonews

Anderlecht gaat er alles aan doen om Andy Najar te houden. En anders... 10 miljoen euro minstens! Terecht, want op dit moment is de Hondurees één van de beste - zoniet dé beste - speler van paars-wit.

Najar is teruggekomen alsof hij nooit was weggeweest. De zware blessure aan de knie heeft hem allerminst afgeremd, zowel qua snelheid als qua wendbaarheid is hij top. 10 miljoen euro wil Anderlecht als het niet tot een akkoord met hem kan komen. Veel geld voor een speler die zonder adelbrieven uit de MLS (DC United) kwam en voor 350.000 euro bij de beloften werd gestald.

Al snel werd duidelijk de toen net 20-jarige flankaanvaller er niet thuishoorde. Met zijn bewegingen en snelheid moest hij zo snel mogelijk overgeheveld worden naar de eerste ploeg. "Een ruwe diamant", hoorden we toen in Neerpede. Vier jaar later is Najar niet meer weg te denken bij de Brusselaars.

Behalve diepe spits, centrale verdediger en doelman lijkt hij ook al op elke positie gespeeld te hebben. Niemand is meer polyvalent in België dan hij. En overal doet hij zijn ding. Stel hem op als verdedigende middenvelder - zoals John van den Brom deed - en hij maakt het elke creatieve tegenstander onmogelijk te voetballen. Linksachter? Vraag eens aan APOEL naar die jongen die hun rechterflank zo'n pijn deed.

Polyvalenter dan Andy Najar vind je ze nergens.

En nochtans is zijn natuurlijke positie die van rechteraanvaller. Maar Najar heeft zoveel loopvermogen dat hij ook als flankverdediger zijn offensieve kwaliteiten tot zijn recht kan laten komen. En daar ligt zijn grote toekomst, want een rechtsachter zijn capaciteiten, dat is zo schaars. "Najar is op dit moment de beste speler van Anderlecht", klonk het afgelopen week zelfs in Neerpede.

Zijn enige werkpunt is nog zijn voorzet. Dat is al zo sinds hij in Anderlecht aankwam. Najar is soms te onbesuisd in zijn acties en verliest daardoor het overzicht. Maar 10 miljoen voor zo'n speler? Zeker niet overdreven, want zijn profiel is uniek.