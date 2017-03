'Grootste talent België' nergens meer welkom: "Hij speelt nooit"

Charly Musonda verliet België met de stempel van 'het grootste talent' van het land. Nu vijf jaar later is dat talent nog altijd niet boven water komen drijven. En de vraag is zeer: gaat het er nog van komen? Want ook beloftencoach Johan Walem is zijn vertrouwen verloren.

Walem nam Musonda niet op in zijn selectie voor de EK-kwalificatiematchen. Een toch opvallende vaststelling, want Musonda zat er bij de vorige campagne wel bij. De aanvallende middenvelder keerde terug naar Chelsea na een mislukte uitleenbeurt aan het Spaanse Betis Sevilla, maar ook daar kwijnt hij weg.

Walem had hem wel vertrouwen kunnen blijven geven, maar hij wil eerlijk blijven tegenover de rest. "Hij speelt nooit", haalde hij de schouders op. "Af en toe bij de U23 van Chelsea, maar dat is absoluut niet voldoende om opgeroepen te worden."