'Domme' Cahill bezorgt moeizaam Chelsea - zonder Hazard - toch de volle buit, Lukaku heerst in Engeland!

Foto: © photonews

Chelsea heeft geen makkelijke namiddag gehad op bezoek bij Stoke City. De Blues kwamen wel vrij snel op voorsprong, maar na een heel domme fout van Cahill werd het 1-1. Diezelfde Cahill zette zijn fout in extremis wel nog recht.

Chelsea moest Eden Hazard missen, die met een spierblessure kampt. En dat was er aan te zien, want de bezoekers misten creativiteit. Met ook Fabregas op de bank kende Chelsea een heel moeilijk wedstrijdbegin. Maar toch kwamen ze op voorsprong via Willian. De Braziliaan knalde een vrije trap rechtstreeks op doel en verraste daarmee de doelman. Zelfs de spelers leken verrast dat ze 0-1 voorstonden.

Doelman Grant hield daarna Alonso van de 0-2 en dat was redelijk cruciaal. Stoke kwam opzetten en maakte de 1-1, maar die werd terecht afgekeurd voor een opzichtige duwfout. Dom, maar wat Cahill even later deed, was nog dommer. Courtois plukte simpel een hoge bal, maar Cahill vond het nodig de aanvaller nog even de grond op te werken: penalty.

Jonathan Walters kweet zich perfect van zijn taak en Courtois was kansloos. De tweede helft werd een saaie bedoening, enkel opgeschrikt door een vrije trap van Alonso op de lat en Grant die Pedro tegenhield. Maar drie minuten voor tijd was daar ineens Gary Cahill die de 1-2 tegen de netten kon werken. Boetedoening noemt zoiets...

Everton-Hull City 2-0

Romelu Lukaku is in grote doen. De aanvaller scoort quasi altijd en overal. Eerst kroop hij in de rol van aangever voor de goal van Lastra en daarna zorgde hij zelf voor de 3-0, zijn 20ste van het seizoen. En ook nummer 21 volgde nog... Daarmee werd hij de eerste Everton-speler die dat kunstje flikte in één seizoen. Na 9 minuten had Calvert-Levin met één van zijn zeldzame goals de Toffees al op voorsprong gebracht. Everton blijft zo in de running voor de Europese plaatsen.

