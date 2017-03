Standard blijft op gelijkspel steken in oefenduel, Westerlo verteert degradatie wél met winst

Nu de competitie even stilligt, maken onze clubs uit 1A en 1B van de rustperiode gebruik om enkele oefenduels in te lassen. Zo kwamen vrijdagavond onder meer Standard en het gedegradeerde Westerlo in actie.

Standard oefende tegen Roeselare dat nipt naast de promotie greep. In de partij die achter gesloten deuren plaatsvond, opende Van Acker de score voor de West-Vlamingen. Edmilson hing de bordjes in evenwicht, tevens de eindstand.

Westerlo dat enkele maanden zonder competitievoetbal achterblijft, trok naar Leuven voor een vriendschappelijk duel met Oud-Heverlee Leuven. De Kempenaars trokken aan het langste eind. Hiervoor volstond een goal van Rommens.