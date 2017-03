De 'Winfies' uit Gent, Hoogstraten, Sinaai, Brugge, Tienen, ...

Foto: © Gent Ladies

Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen!

GFA Sinaai heeft met 13-0 gewonnen tegen Zaffelare:

De dames uit Hoogstraten A hebben 0-2 gewonnen tegen Davo Puurs A:

Bij Zulte Waregem hebben ze sinds deze midweek ... 9 op 9!

KE Wervik Ladies winnen 0-1 van Oostrozebeke:

K. Olsa Brakel 5 - 0 ASE De Chastre:

Eva's Tienen B won van Jodoigne (3-1):

De Cerkelladies in tweede nationale deden gek na winst tegen Gent C:

En dan is er nog Gent. De B-ploeg won in eerste nationale van Egem (4-1), terwijl de provinciale ploeg door een sterk parcours in 2017 uit degradatienood aan het spelen is (zie ook boven).