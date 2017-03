Blijven of vertrekken sleutelpionnen Teodorczyk en Najar? Van Holsbeeck geeft huidige stand van zaken

Nu het seizoenseinde nadert, wil Anderlecht werk maken van enkele dossiers. Paars-wit hoopt namelijk Lukasz Teodorczyk en Andy Najar langer aan de club te binden.

Anderlecht huurt Teodorczyk van het Oekraïense Dynamo Kiev, en kan de Pool nu definitief overnemen. Maar dat zal ook van de aanvaller zelf afhangen. "We zijn in gesprek met zijn manager en entourage", vertelt Herman Van Holsbeeck in La Dernière Heure. "We raken er wel uit. Ik verwacht snel een akkoord. Teo wil graag blijven en de club een plezier doen."

Ook de toekomst van Andy Najar, in uitstekende doen de laatste weken, is onzeker. De Hondurees ziet zijn contract medio 2018 aflopen. "Ook voor Najar trachten we een oplossing te vinden", aldus Van Holsbeeck. Als de rechtsback niet bijtekent, wordt het een verkoop. De club wil minstens 10 miljoen euro opstrijken.