13 goals in twee(!) wedstrijden, maar tegen Torino loopt het mis voor Inter

Inter Milaan maakte de voorbije weken kipkap van zowel Atalanta als Cagliari, maar met Torino diende een blijkbaar iets stevigere opponent zich aan.

Inter zit nog net binnen de Europese plaatsen in Italië en heeft nog wat werk als het volgend jaar in de Champions League wil aantreden. De Nerazzuri moeten dan nog voorbij Lazio én Napoli zien te geraken, geen makkelijke opdracht.

Tegen Torino ging het toch al redelijk snel goed toen Kondogbia iets voor het halfuur de 0-1 lukte. Torino kwam echter terug via Baselli en daarna bracht Aquah de thuisploeg over de bezoekers uit Milaan. Candreva kon nog een punt uit de brand slepen. Later op de avond speelt ook stadsgenoot Milan.

