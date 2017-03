Allijns zit er serieus mee in zijn maag: "Insinuaties, verdachtmakingen,... o zo leuk"

Foto: © Photonews

Joseph Allijns is boos na alle commotie die er ontstaan is rond KV Kortrijk-Moeskroen. Er werd gesuggereerd dat er wel een geurtje aan die match kon zitten, maar het parket is geen onderzoek begonnen.

Allijns is op Twitter boos en teleurgesteld. "Reflecties een dag later: schade toebrengen is o zo makkelijk, maar die herstellen is niet zo evident. Verdachtmakingen zijn o zo leuk... Het is frustrerend als dit je overkomt, maar we kregen veel steun van de supporters."

Allijns haalt ook nog uit naar bepaalde media. "Daarna moet je dan bakzeil halen in de kranten. Correcte nieuwsgaring... Het is aan de klager om de last van het bewijs te aanvaarden", schrijft hij er nog bij in het Latijn.

