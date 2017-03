Lierse kwam niet zomaar uit bij Fred Vanderbiest: "Dat parcours hebben wij met hem nu ook voor ogen"

Foto: © photonews

Lierse SK zette zijn coach Eric Van Meir deze week aan de kant, en haalde met Fred Vanderbiest al een vervanger in huis. De Pallieters maakten een weloverwogen keuze.

Lierse heeft namelijk een duidelijke visie over de toekomst. "In onze zoektocht naar een nieuwe trainer heb ik ons verhaal met Lierse gekoppeld aan dat van KV Oostende", legt manager Roel Reymen uit in Gazet van Antwerpen. "Een club die niet zo lang geleden met een klein budget promoveerde naar eerste klasse en nu is uitgegroeid tot een stabiele club op het hoogste niveau. Dat parcours hebben wij ook voor ogen met Lierse."

Logische keuze

Vanderbiest was de man die de Kustboys in 2013 naar de Jupiler Pro League loodste. En dus was de keuze snel gemaakt. "Fred is een jonge, ambitieuze coach die de competitie kent en die kan omgaan met de druk. Hij is de juiste man op de juiste plaats, hij is dé man voor Lierse", gaat Reymen verder.

"Eric Van Meir is en blijft een clubicoon, maar met Vanderbiest hopen we beter te doen dan het net-niet-verhaal van dit seizoen. We zijn er honderd procent zeker van dat hij ons naar onze eindbestemming op het hoogste niveau zal loodsen."