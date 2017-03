Marc Coucke sluit zich aan bij Anderlecht en Club Brugge: "Dat moogt ge van mij afschaffen"

In het tussenseizoen komen heel wat thema's op de agenda. Zo gaan de profclubs nadenken over maandagavondvoetbal. En ook de halvering van de punten richting play-off 1 wil men opnieuw bekijken.

Enkele clubs uit de G5 namen al een duidelijk standpunt in over die halvering. KRC Genk en AA Gent willen het huidige systeem behouden, Anderlecht en Club Brugge willen er dan weer komaf mee maken.

Ook Marc Coucke heeft zo zijn idee over de nacompetitie. "Ik ben voorstander van play-off 1 - de formule maakt het Belgische voetbal sterker -, maar vanaf pakweg speeldag 24 is het één en al stress in ons voetbal", vertelt de Oostende-voorzitter in Het Laatste Nieuws.

Kunstgreep

"Je moet niet elk jaar willen veranderen óm te veranderen - er moet ook continuïteit zijn. Play-off met zes clubs vind ik ideaal. Ge moogt van mij wel de halvering van de punten afschaffen. Dat is niet meer dan een kunstgreep om het per se spannend te houden."