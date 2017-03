Dubbel gevoel voor Anderlecht-huurling Heylen na de degradatie met Westerlo: "Deze twee uitzichtloze maanden zullen héél lang duren"

De degradatie van KVC Westerlo had natuurlijk ook gevolgen voor Anderlecht-huurling Michaël Heylen. De 23-jarige verdediger die in de Kempen wekelijks aan spelen toekwam, zag abrupt een einde komen aan zijn seizoen.

"Deze twee uitzichtloze maanden zullen héél lang duren", kijkt Heylen met weemoed terug op de degradatie van vorige week. "Ik hoopte nog om aan de play-offs deel te nemen, maar het mocht niet zijn."

k zou willen terugkijken op de goeie momenten hier, maar dat gaat nu niet - Michaël Heylen

Toch leerde Heylen veel uit zijn uitleenbeurt. "Ik voelde mij hier meteen thuis. Westerlo is een familiale club, en de druk om tegen de degradatie te vechten is totaal verschillend van de spanning om het kampioenschap. Ik zou willen terugkijken op de goeie momenten hier, maar dat gaat nu niet."

Voor Heylen wacht binnenkort de terugkeer naar Anderlecht. "We gaan eerst met z'n allen nog even bekomen van deze klap in ons gezicht die bijzonder pijnlijk was. En dan zal ik binnenkort aan de toekomst moeten denken."