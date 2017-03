Oostende of Zulte Waregem? Verlengingen kunnen je wat opleveren

Foto: © Photonews

Deze week is het weer feestdag in België. In het Koning Boudewijnstadion staat dé bekerfinale op het programma. Wie pakt de Cup? Bij verlengingen kan u een extra graantje meepikken.

Voor de bekerfinale tussen Oostende en Zulte Waregem van zaterdag 18 maart om 20u45 heeft Unibet een Moneyback klaarstaan. Unibet betaalt namelijk je verliezende weddenschap terug als free bet wanneer de wedstrijd eindigt op een gelijkspel. Zet dus minstens €5 in en krijg €5 terugbetaald als free bet wanneer de wedstrijd eindigt op een gelijkspel.

Door me in te schrijven aanvaard ik de voorwaarden en bepalingen.



Wed op Oostende - Zulte Waregem

Hoe werkt het?

Schrijf je in voor de promotie Maak een pre-match weddenschap van minstens €5 op Oostende vs. Zulte Waregem. (minimale odds van 1.40) Krijg €5 in free bets terugbetaald als je weddenschap verliezend is en als de wedstrijd eindigt op een gelijkspel

Let op:

- Weddenschappen die live geplaatst worden of meervoudige weddenschappen komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.

- Geannuleerde weddenschappen (bijvoorbeeld als de speler waarop je hebt gewed niet start) worden niet in rekening gebracht.

- Je krijgt enkel een terugbetaling van €5 in free bets als je weddenschap verliezend is en als de wedstrijd eindigt in een gelijkspel