Oplossing in de maak voor Batshuayi? "Ik zag hem heel toevallig... in Monaco"

Roberto Martinez maakte vrijdagmiddag zijn selectie voor de interlands tegen Griekenland en Rusland bekend. Weinig verrassingen in de selectie van de bondscoach, die ook het vertrouwen behoudt in Michy Batshuayi.

De aanvaller zit al zowat een volledig seizoen op de bank bij Chelsea, waar Diego Costa spits nummer één van Antonio Conte is. In de Premier League begon Batshuayi nog niet één keer aan een wedstrijd. In totaal zit hij aan zestien (!) invalbeurten, goed voor amper 94 minuten.

“Batshuayi moet komende zomer andere oorden opzoeken”, zegt gewezen speler en analist Tom Soetaers in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Eigenlijk had Michy in januari al moeten vertrekken bij Chelsea. Hij had toen voor een ploeg moeten kiezen waar hij meer aan spelen zou toekomen. Hij moet echt minuten maken.”

Batshuayi die moet invallen: een beeld dat we dit seizoen al te vaak zagen bij Chelsea.

Te gast in Monaco... Zou het?

Toch is Soetaers ook zeer te spreken over hoe Roberto Martinez de situatie aanpakt. “Het is knap dat de bondscoach Batshuayi nu niet laat vallen. Dat die jongen bij de selectie van de Rode Duivels blijft, is positief.”

Waar Batshuayi volgend seizoen zal spelen, is niet duidelijk. Al laat Soetaers wel een ballonnetje op. “Heel toevallig zag ik Michy afgelopen woensdag in Monaco, waar ik co-commentator was bij de match tegen Manchester City.” Wie weet… Monaco zou alleszins geen slechte club zijn voor Batsman. Al kan het ook zijn dat hij er was om zijn voormalige ploegmakker Benjamin Mendy - ex-Marseille - aan te moedigen.